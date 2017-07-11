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Третий день фестиваля — горы мусора и круглосуточный транспорт ВИДЕО
На третий день фестиваля в зоне фудкорта появились горы мусора.
Если на основной части фестиваля было много урн, которые вовремя убирали, то в фудкорте было очень грязно. Как увидел корреспондент 0629, к вечеру третьего дня мусор был разбросан и на песке и на столах. Урн в фудкорте не наблюдалось.
Проблема с туалетами на третий день лишь усилилась. Из-за того, что количество посетителей фестиваля возросло, 30 кабинок не хватало. Люди также стояли в очереди возле стационарного туалета.
Транспортная проблема была решена полностью. Организаторы позаботились о том, что автобусы увозили пассажиров от дома с орлами каждые 2 минуты. Кроме того, на ТФД до 6 утра курсировали автобусы и троллейбусы, которые развозили жителей в разные концы города - в Ильичевский, Левобережный районы, а также на 23 ЖМР.
Теги: Донбасс, Мариуполь, мусор, фестиваль, транспорт
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