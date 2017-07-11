В Новоазовском районе боевики устроили «перепись» населения

11.07.2017 09:10

В Новоазовском районе боевики "ДНР" активно собирают информацию о местных жителях. Как сообщает "Информационное сопротивление", данные мероприятия были проведены в н.п.Седово-Васильевка и Гусельщиково. Боевики совершают обходы всех дворов в населенных пунктах, переписывают номера паспортов и телефонов жителей, номера и марки частных автомобилей.

На вопросы граждан о целях сбора такой информации боевики сообщают о производящейся «переписи населения».