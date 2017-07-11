За "Слава Украине!" в Донецкой области группа российских "ватников" едва не лишила жизни семью патриотов: известны первые детали ужасающей кровавой бойни

11.07.2017 11:52

О патриотичности членов семьи все знали: 19-летний парень всегда открыто заявлял о своей проукраинской позиции и никогда не скрывал ее. Молодого человека жестоко избили в селе Гришино на Донетчине, досталось и его отцу, участнику боевых действий. Парень был знаком со своими обидчиками, сообщает "Диалог.UA".

Конфликт произошел ночью, когда пострадавший со своей компанией выходил из кафе. К нему подошла группа из 4 человек. Они стали приставать к парню с вопросами: "Ну что, патриот?", - на что тот ответил: "Слава Украине!" "После этого посыпались оскорбления, вслед за которыми пошли удары", - рассказал пострадавший Михаил Голубенко. Юноша позвонил своему отцу, который быстро приехал на место ЧП. Мужчину стали избивать битой по голове, а затем продолжили бить уже ногами, доведя его до потери сознания.

Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. "Мужа и сына избивали на моих глазах. Это были люди, с которыми я живу в одном селе и каждый день здороваюсь. В один момент все восприятие рухнуло, они все знали и мужа, и сына, и это не помешало так с ними поступить", - рассказала мать избитого парня. Как добавили местные жители, группа нападавших еще с 2014 года не скрывала своих пророссийских позиций и жестко относилась к тем, кто был за Украину.