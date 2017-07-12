Боевик из банды "Восток" на допросе в СБУ рассказал о зверских убийствах террористами украинских заложников

12.07.2017 15:49

Боевик банформирования "Восток", которого накануне задержали правоохранители, рассказал об убийствах террористами украинских заложников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает "Диалог.UA".

"Во время общения с оперативниками спецслужбы задержанный предоставил показания, свидетельствующие об убийствах боевиками украинских военнопленных", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, как сообщал "Диалог.UA", 11 июля в Торецке в результате спецоперации сотрудников СБУ и полиции был задержан боевик из одиозной банды "Восток". На сегодняшний день террористу инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).