На шахте «Иловайской» в «ДНР» горнякам не платят зарплату уже третий месяц

12.07.2017 21:19

На шахте «Иловайская» (н.п.Харцызск, директор Дидур В.С., 500 сотрудников), входит в состав ГП «Шахтерскантрацит» (н.п. Шахтерск) в течение 2014-2015 гг на шахте обстрелами была повреждена трансформаторная подстанция, в результате чего предприятие длительное время находилось без электропитания, и, как следствие, произошло частичное затопление выработок. Сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук.

Руководство не имело финансовой и технической возможности провести текущий ремонт с целью восстановления работы трансформаторной подстанции. В конце 2015 г подстанция была отремонтирована и шахта возобновила работы по добыче угля марки «А». С начала 2016 г шахта начала работать на 40-50% своих мощностей.

Задолженность по текущей заработной плате составляет 2 месяца, средняя зарплата находится на уровне 10-12 тыс. руб.

В результате резкого снижения зарплаты в кругу работников ухудшаются социальные настроения и инициируются требования к профсоюзу по повышению зарплаты по курсу ½ рубля к гривне. В то же время, из-за опасений ареста со стороны силовых структур «ДНР» (в частности, сотрудники «МГБ ДНР» на предприятии запугивают выражающих недовольство принудительными работами в прифронтовой полосе), работники профсоюза никаких мер по защите интересов работников не осуществляют.

Источник 62.ua