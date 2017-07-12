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Переговоры по Донбассу: у Украины появилась новая проблема
Украина потеряла стратегическую инициативу в переговорах по Донбассу. Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказал дипломат, глава правления ГО "Європейський Рух України" Вадим Трюхан.
"Хуже всего в этой ситуации то, что Украина потеряла стратегическую инициативу. Все, над чем работает дипломатия – сохранить то, что есть: санкции, политическую поддержку, минский процесс. А время уже продуцировать смыслы и более обоснованные инициативы, не зацикливаясь на Трампе, а пытаясь убедить в необходимости активного привлечения Великобританию, КНР, Турцию и Польшу", – отметил Трюхан.
По его словам, Кремль не готов ни к каким уступкам.
"В Москве иначе оценивают G20 и визит Тиллерсона в Киев. Ключевые тезисы, которые крутятся в росСМИ: 1) G20 прошла "на полях встречи Путина с Трампом", 2) Тиллерсон приезжал в Украину с инспекцией; 3) Киев должен договариваться с Захарченко и Плотницким. Это значит, что ни о каком новом этапе пока речь не идет", – подытожил дипломат.
Теги: Донбасс, Путин, Дональд Трамп, Захарченко, Плотницкий, Минские договоренности
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