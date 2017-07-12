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Архив - Донецкая область

Российские наемники и боевики "Л/ДНР" пытаются разжечь конфликт на Донбассе провокациями: один воин ВС Украины получил ранение

12.07.2017 10:12
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Российские наемники и боевики "Л/ДНР" пытаются разжечь конфликт на Донбассе провокациями: один воин ВС Украины получил ранение

Пресс-центр антитеррористической операции сообщает информацию о том, что российско-террористические войска не прекращают свои попытки привести к эскалации конфликта на Донбассе.

За прошлые сутки, 11 июля, в зоне АТО бандформирования "ЛДНР" увеличили число обстрелов украинских позиций на некоторых участках фронта. Всего применяли оружие 21 раз, а один боец ВСУ получил осколочное ранение.

На донецком направлении в 22:00 оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов по шахте "Бутовка", а Авдеевка пострадала от ударов из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Также сепаратисты "ДНР" ночью обстреливали украинские опорные пункты в Павлополе на мариупольском направлении.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, наемники
 
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