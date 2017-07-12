“Ситуация катастрофическая" - горняки “ДНР” откровенно рассказали о затоплении шахт Донбасса

12.07.2017 11:49

В оккупированной Горловке затоплены все шахты: новые хозяева Донбасса закрывают даже успешно работавшие угольные предприятия без указания сроков возможного восстановления работы предприятий. Пользователи соцсетей из оккупированного города сообщают о политике геноцида “народной власти”, передает “Диалог.UA”.

По данным мирных жителей, в “ДНР” собираются затопить все шахты Горловки и Енакиево к концу 2018 года. На шахте имени Калинина на-гора уже выдают медь, а примерно с 17 июля прекратят откачивать воду на горизонте 1000 м.