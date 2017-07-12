Специалисты из Германии провели энергомониторинг

12.07.2017 20:21

Представители немецких компаний «REHAU», «Henкel» и «Danfoss», занимающихся термомодернизацией жилых и муниципальных помещений, проверили 40 мариупольских зданий. Было проведено обследование в 18 общеобразовательных, 10 дошкольных и 10 лечебных учреждениях, в плавбассейне «Нептун» и ДК «Молодежный.

После энергомониторинга специалисты составили рекомендации, которые смогут способствовать улучшению тепло- и водоснабжения водоотведения, освещения, вентиляции и других энергосистем в домах Города-у-моря. Эксперты отметили, что мариупольцам необходимо искать альтернативные способы энергии и улучшать воздухообмен, уровень теплозащиты ограждающих конструкций и состояние частей деревянных оконных блоков.

Как сообщил заместитель городского головы Михаил Когут, в настоящее время за счёт городского и областного бюджетов проводится утепление 10 жилых домов. Когут пояснил, что на начальных этапах энергомодернизации мариупольцам стоит прислушаться к советам профессионалов. «Мы должны понять, какие ошибки были допущены и как их исправить и не допустить в будущем», - сказал чиновник.

В будущем планируется подписание Меморандума о сотрудничестве между упомянутыми компаниями и городом.