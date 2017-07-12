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У Путина дали "зеленый свет" на вывоз угля из Донбасса в Россию: оккупанты уже нагло украли из Украины тонны антрацита на сумму в $13 млн
12.07.2017 19:21
Власти России официально признали "законным" вывоз украинского угля в РФ с предприятий, которые находятся на временно оккупированной части Донбасса. Таможенные органы Российской Федерации признали завоз антрацита с захваченных шахт на временно оккупированном востоке Украины.
Об этом свидетельствует статистика на сайте Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы РФ. Известно, что в мае 2017 года в Ростовскую область РФ из Украины поступило 58,652 тыс. тонн антрацита стоимостью $3,14 млн, в январе - мае – 236,568 тыс. тонн стоимостью $13,044 млн.
Разумеется, что оккупанты не обращались в Минэнергоугля Украины за согласованием лицензий на экспорт антрацита в 2017 году.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Донецкая область, Антрацит, оккупанты
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