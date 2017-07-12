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В «ДНР» для усиления «эффективности работы» прибыли офицеры Генштаба ГРУ России
В «1-й АК ДНР» прибыла новая группа офицеров ГРУ ГШ ВС РФ, целью которой является переформатирование и повышение эффективности работы «военной разведки ДНР». Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук.
Главная причина такой необходимости - в резком снижении количества и качества добываемой информации в последнее время (на протяжении мая-июня с.г.). По мнению специалистов из РФ, «военная разведка ДНР» стала постепенно терять свои «агентурные позиции» в районах и местах дислокации штабов, командных пунктов и ПУ сил АТО, которые, по мнению представителей российского ГРУ, должны находиться под постоянным наблюдением и контролем.
Как указали в свое оправдание представители руководства «военной разведки ДНР», основной причиной снижения эффективности работы является резкая активизации контрразведывательных мероприятий СБУ на прифронтовой территории, контролируемой Украиной.
Однако, по мнению офицеров ГРУ, причинами неэффективности работы является ряд факторов, связанных с низким уровнем профессионализма самих сотрудников «разведки ДНР» - небрежность в работе курирующих офицеров, несоблюдение конспирации как агентами, так и их кураторами (в том числе использование открытых каналов связи) и пр. В связи с этим прибывшие российские специалисты потребовали «ужесточить» работу с кадрами и агентурой.
Источник 62.ua
Теги: Россия, Донбасс, разведка, СБУ, ГРУ, ДНР, АТО, Тымчук
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