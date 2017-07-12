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Архив - Донецкая область

В Мариуполе начал работу «Центр похоронной помощи»

12.07.2017 18:16
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В Мариуполе начал работу «Центр похоронной помощи»

В Мариуполе начал работу «Центр похоронной помощи», основной задачей которого является улучшение обслуживания горожан, понесших утрату близкого человека.
Жители города в любое время суток, могут обратиться по Единому номеру 9119 или по добавочным телефонам (050) 490-9119; (068)490-9119; (093)490-9119, получить исчерпывающую информацию, как себя вести, куда обращаться, что предпринимать в первую очередь, если в семье умер человек, если нужно поставить памятник, если необходимо убрать место захоронения, а также по многим другим вопросам, касающихся ритуальной сферы.
В рамках работы Центра похоронной помощи организовалась круглосуточная «Дежурная служба» и круглосуточный «Дежурный магазин».



Теги: Донбасс, Мариуполь, помощь, похороны
 
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