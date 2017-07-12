Главная / Новости / Донецкая область / “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву
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“Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву
12.07.2017 11:12
Участники бандформирований на Донбассе обвинили попавшего в плен сил АТО российского военного Виктора Агеева в распространении лживых данных и грозят расправой после возвращения домой. Угрозы наемники опубликовали в социальной сети после фрагмента видео допроса Агеева, передает “Диалог.UA”.
“Витя начал говорить слишком много... Зря, Витя, зря... Зачем ты так много рассказал? Ты понимаешь, что теперь тебе сюда и домой лучше не возвращаться, тв**ь... П***а тебе, братан!” – написали террористы бывшему соратнику. Оккупанты в попытке откреститься от своего “ихтамнета” заявили, что ВСУ так и не показали все фото страниц военного билета Агеева, а свое звание “ефрейтор” он якобы получил уже в “ЛНР”, где и заключил контракт на “службу”.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ
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