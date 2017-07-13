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Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ: есть погибшие
За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики увеличили число обстрелов на всех направлениях. Всего сепаратисты 30 раз открывали огонь. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, передает УП.
В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.
На Донецком направлении боевики со стороны поселка Калиново били по украинским позициям в Троицком из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, БМП.
Кроме того боевики применили минометы калибра 120 и 82 мм, запрещенные минскими договоренностями. В ответ силы АТО открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Также террористы обстреливали украинские опорные пункты в районе Авдеевки.
На Мариупольском направлении из минометов калибра 82 мм боевики открывали огонь по поселкам Березовое и Новомихайловка. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они били по Красногоровке, Талаковке, Водяному, Гнутово, Павлополю.
На Луганском направлении после 18:00 боевики из стрелкового оружия и гранатометов трижды били по Новозвановке. Около 21:00 террористы выпустили 5 мин калибра 120 мм по Станице Луганской.
Около 21:00 в результате обстрелов из 82-мм миномета опорных пунктов сил АТО в поселке Марьинка, был ранен украинский военный.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, обстрел, погибли, АТО, ВСУ, раненые
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