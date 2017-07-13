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Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
Российский политолог Дмитрий Орешкин рассказал, как президент России Владимир Путин попытается закрыть провальный проект «Новороссия» и сохранить свое лицо
Политолог отметил, что Кремль не может позволить себе интегрировать отдельные районы Донбасса в состав РФ.
«Территории он присоединить не может, поэтому приходится думать о том, как выйти из этого, в общем, провалившегося проекта «Новороссия» с выражением победы на лице», — подчеркнул политолог.
Он отметилл, что поэтому для Москвы важно, чтобы население выезжало из ОРДЛО в Россию.
«Ведь наверняка будет значительное число людей, которые хотели бы с этой, сейчас зачумленной, территории уехать. Значительная часть — миллион с лишним — уехали на запад, то есть на подконтрольные украинской власти территории. Наверное, половина оставшихся, а может быть, треть предпочтет получить российское гражданство», — подытожил Орешкин.
Как писала Politeka, ранее российский журналист и телеведущий Евгений Киселев объяснил, почему необходимо вводить визовый режим между Украиной и Россией.
Напомним, стало известно, какие новые схемы заработали на украинской границе после вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на apostrophe.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР, Новороссия
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