В КАКИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕКРАТИЛИ ПОДАЧУ ВОДЫ

13.07.2017 10:00

Сегодня это касается Константиновки и Дружковки. Вновь большой порыв на трубе диаметром 1 000 мм Второго донецкого водовода.

Ремонт идет между вторым и третьим подъемом, между вышеназванными городами.



Как быстро аварию устранят, никто не может сказать. В прошлые разы мастера справлялись за один день. Но лучше подстраховаться и воды набрать, пока она еще идет.

Источник: http://zi.dn.ua