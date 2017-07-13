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Архив - Донецкая область

В КАКИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕКРАТИЛИ ПОДАЧУ ВОДЫ

13.07.2017 10:00
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В КАКИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕКРАТИЛИ ПОДАЧУ ВОДЫ

Сегодня это касается Константиновки и Дружковки. Вновь большой порыв на трубе диаметром 1 000 мм Второго донецкого водовода.

Ремонт идет между вторым и третьим подъемом, между вышеназванными городами.

Как быстро аварию устранят, никто не может сказать. В прошлые разы мастера справлялись за один день. Но лучше подстраховаться и воды набрать, пока она еще идет.

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Донецкая область, вода, отключение
 
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