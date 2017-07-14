Как будут освобождать Донбасс

14.07.2017 14:15

Из опубликованного в СМИ слива якобы законопроекта про реинтеграцию Донбасса на самом деле серьезных выводов делать не стоит, заявляет главный редактор Sprotyv.info Юрий Карин, пишет Обозреватель.

По словам эксперта, в условиях российской гибридной агрессии, в том числе военной и информационной, вполне возможна подтасовка данных.

«Например, за основу взята фабула документа, а остальное доработано специалистами ИПСО и запущен разгон "зрады". В принципе, он определяет действительно особый от других украинских регионов статус Донбасса, то бишь, то чего в конвульсиях и истериках добивается Кремль. Но. Содержащиеся в этом "документе" некоторые нормы работают в нужном направлении. В частности, определяющие российскую агрессию, признающие оккупированную территорию и регулирующие применение вооруженных формирований против банд пророссийских террористов и регулярных войск агрессора. Эти посылы являются изначальными пунктами для реинтеграции Донбасса», - отмечает Карин.

«Понятно, что Донбасс не будет освобождаться военным путем. Украинскую армию, учитывая всестороннюю помощь партнеров, не сравнить по мощи с вооруженными силами сопредельной страны. Я уверен, что никто из украинских политиков не пойдет на кровавую авантюру…», - добавляет журналист.

В данном случае, продолжает эксперт, основа для освобождения Крыма и ОРДиЛо лежит в политической плоскости.

«То есть к применению дипломатических, экономических и других методов для принуждения агрессора к миру и дальнейшему освобождению оккупированных территорий. Поэтому санкции будут только продлеваться и усиливаться, никаких поблажек Кремлю не будет. Естественно, что такая законодательная инициатива (закон предполагается проголосовать уже осенью) не понравится агрессору. Поэтому следует готовиться к очередному всплеску кровавых провокаций с его стороны», - отмечает собеседник издания.

Источник: http://from-ua.com