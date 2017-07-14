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Архив - Донецкая область

КОМУ ИЗ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА НАДО ИДТИ НА СВЕРКУ В НАЛОГОВУЮ

14.07.2017 20:00
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КОМУ ИЗ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА НАДО ИДТИ НА СВЕРКУ В НАЛОГОВУЮ

За первые шесть месяцев года жители Донецкой области заплатили более 22, 7 миллиона гривень налога на лишнюю площадь. Это почти вполовину больше, чем в прошлом.

Из этой суммы 9,5 млн грн отдали местному бюджету только граждане Мариуполя, имеющие большие квартиры и дома. В Константиновке сумма такого налога 789 гривень. 

Почти 740 000 грн. отдали константиновцы, остальное – жители Торецка, обслуживаемого констановскими фискалами. 

Квитанции с суммами налога налоговики должны были разнести по адресам до 1 июля, за два месяца его надо уплатить.

Своевременно не заплатишь, сумма увеличится. Кому квитанции не принесли, надо идти на сверку в налоговую. В том городе, где находится дом или квартира.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, налоговая инспекция
 
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