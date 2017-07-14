Последние новости раздела
- В Донецкой области в результате ДТП пострадали 3 человека 21:50
- Відвідувач кафе у Маріуполі вбив охоронця через жінку19:50
- СБУ задержала на Донбассе психолога боевиков 18:50
- Махинации с металлоломом: частное предприятие в Мариуполе не доплатило в бюджет более 5 миллионов гривен17:50
- ГРОЙСМАН ВЫСТУПИЛ ЗА УСИЛЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ ОБСЕ НА ДОНБАССЕ17:30
- Боевики выжгли огнем украинский курорт. 17:10
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса16:50
- У Покровську вантажівка задавила 92-річну жінку16:30
- Під час "перемир'я" загинув ще один український патріот 15:50
- В Донецкой обл. из-за недосмотра матери двое малолетних детей были вынуждены есть вместе с дворовыми животными15:30
КОМУ ИЗ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА НАДО ИДТИ НА СВЕРКУ В НАЛОГОВУЮ
14.07.2017 20:00
За первые шесть месяцев года жители Донецкой области заплатили более 22, 7 миллиона гривень налога на лишнюю площадь. Это почти вполовину больше, чем в прошлом.
Из этой суммы 9,5 млн грн отдали местному бюджету только граждане Мариуполя, имеющие большие квартиры и дома. В Константиновке сумма такого налога 789 гривень.
Почти 740 000 грн. отдали константиновцы, остальное – жители Торецка, обслуживаемого констановскими фискалами.
Квитанции с суммами налога налоговики должны были разнести по адресам до 1 июля, за два месяца его надо уплатить.
Своевременно не заплатишь, сумма увеличится. Кому квитанции не принесли, надо идти на сверку в налоговую. В том городе, где находится дом или квартира.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, налоговая инспекция
Читайте также:
- Съезд Партии регионов: страсти вокруг Добкина и Тигипко
- Партия регионов теряет мажоритарные округа
- В Луганской области погиб депутат от Партии регионов
- Депутат Партии регионов не дожил до 2014 года: ему проломили голову
- СМИ: экс-регионал снимает свою кандидатуру на пост президента в пользу Добкина (ВИДЕО)
- Кабмину указали на дверь
- Последствия "закона Савченко": на Луганщине предупредили заказное убийство предпринимателя22:30
- В Донецкой области в результате ДТП пострадали 3 человека 21:50
- Відвідувач кафе у Маріуполі вбив охоронця через жінку19:50
- СБУ задержала на Донбассе психолога боевиков 18:50
- Махинации с металлоломом: частное предприятие в Мариуполе не доплатило в бюджет более 5 миллионов гривен17:50
- ГРОЙСМАН ВЫСТУПИЛ ЗА УСИЛЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ ОБСЕ НА ДОНБАССЕ17:30
- Боевики выжгли огнем украинский курорт. 17:10
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса16:50
- У Покровську вантажівка задавила 92-річну жінку16:30
- Під час "перемир'я" загинув ще один український патріот 15:50
- Последствия "закона Савченко": на Луганщине предупредили заказное убийство предпринимателя22:30
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить22:13
- В Донецкой области в результате ДТП пострадали 3 человека 21:50
- Заступника директора «Львівського бронетанкового заводу» арештували на 60 діб із заставою21:37
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця21:13
- Америка може виділити на допомогу Україні ще $410 млн20:50
- Пограничники не пустили в Беларусь украинского архиепископа 20:30
- Австралийские ученые представили удивительную теорию формирования Земли20:10
- Відвідувач кафе у Маріуполі вбив охоронця через жінку19:50
- В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой и принесли его на детскую площадку19:33
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Продукты, которые не стоит есть на завтрак07:05
- КАКОЙ ШОКОЛАД ПОЛЕЗНЕЕ?20:43
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії
- У Захарченко готовятся вынести резонансный приговор - семейной паре из Горловки в "ДНР" грозит смертная казнь
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО
- Будьте осторожны! Банан может нести смерть. ВИДЕО
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО
- Переговоры по Донбассу: у Украины появилась новая проблема
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- В «Самопомичи» назвали единственный путь для сотрудничества с ОРДЛО