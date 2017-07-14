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Архив - Донецкая область

СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ УХУДШЕНИИ ПОГОДЫ 14 ИЮЛЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

14.07.2017 17:45
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СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ УХУДШЕНИИ ПОГОДЫ 14 ИЮЛЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Пресс-служба главного управления государственной службы чрезвычайных ситуаций в Донецкой области предупреждает об ухудшении погоды сегодня 14 июля. 

На территории Донетчины ожидаются дожди, грозы, шквалы. По данным Укргидрометцентра дожди пройдут по всей области, в отдельных районах шквалы 15-20 метров в секунду.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, погода, дождь
 
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