- СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ УХУДШЕНИИ ПОГОДЫ 14 ИЮЛЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ17:45
- Стала известна причина гибели рабочих на комбинате им. Ильича16:35
- Вибух на комбінаті в Маріуполі: троє працівників загинули16:25
- Как будут освобождать Донбасс14:15
- В районі Мар’їнки Росія почала використання нової бронебійної зброї13:05
- Вести АТО: число обстрелов растет, ранены 2 бойцов ВСУ10:30
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО20:56
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина20:03
- Инвалиды из Мариуполя получили возможность учиться и отдыхать в Виннице18:28
- В Макеевке появился еще один настоящий «патриот» России, который сжег украинский паспорт17:30
Стала известна причина гибели рабочих на комбинате им. Ильича
К летальному исходу на ММКИ привело нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.Погибли двое мужчин 49 и 59 лет и 37-летняя женщина. Еще двое работников госпитализированы в лечебное учреждение.
Как сообщили 0629 в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сегодня, 14 июля, на Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича во время выполнения работ по ремонту кровли на высоте 22 метра, по предварительной информации, произошел обвал перекрытия, в результате чего трое работников погибли. На момент обвала на высоте работало пятеро работников подрядной организации, все они упали вниз и их накрыло железобетонным перекрытием.
На предприятии сейчас работают оперативники и спасатели.
Процессуальное руководство в уголовном производстве будет осуществлять прокуратура.
Как стало известно, связи с трагедией на ЛПЦ-1700 отменены торжества по случаю профессионального праздника в ДК металлургов.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, взрыв, завод, погибли
- СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ УХУДШЕНИИ ПОГОДЫ 14 ИЮЛЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ17:45
- Стала известна причина гибели рабочих на комбинате им. Ильича16:35
- Вибух на комбінаті в Маріуполі: троє працівників загинули16:25
- Как будут освобождать Донбасс14:15
- В районі Мар’їнки Росія почала використання нової бронебійної зброї13:05
- Вести АТО: число обстрелов растет, ранены 2 бойцов ВСУ10:30
- «Шопинг у Захарченко»: почем можно купить мясо и фрукты в ОРДЛО20:56
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина20:03
- Инвалиды из Мариуполя получили возможность учиться и отдыхать в Виннице18:28
- В Макеевке появился еще один настоящий «патриот» России, который сжег украинский паспорт17:30
- СПАСАТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ОБ УХУДШЕНИИ ПОГОДЫ 14 ИЮЛЯ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ17:45
- Ирина Билык не смогла попасть на свой самолет17:30
- Украина хочет арестовать заграничные счета Клименко17:15
- Політолог розповів, через кого Порошенко передавав гроші Трампу (відео)17:00
- В Киеве задержали агента российских спецслужб16:48
- Стала известна причина гибели рабочих на комбинате им. Ильича16:35
- Вибух на комбінаті в Маріуполі: троє працівників загинули16:25
- ГПУ надеется, что газета «Вести» прекратит свое существование уже с пятницы16:18
- Через несколько недель в Украине будет сформирован новый Верховный суд – Порошенко15:58
- Запахло закрытием филиалов банка «ВТБ» в Украине15:42
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- Продукты, которые не стоит есть на завтрак07:05
- КАКОЙ ШОКОЛАД ПОЛЕЗНЕЕ?20:43
- Як визначити свій тип шкіри?12:28
- Зов природы: Штормов особенная ярость12:16
- Характер газетной строки11:20
- Кресты на окнах - призыв к милосердию11:10
- Кому у жовтні не "осучаснять" пенсії
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Печальный конец «Новороссии»: в РФ рассказали о плане Путина
- "Сил больше нет! Жители оккупированного Донбасса рассказали о новых проблемах с "пенсиями" и "пособиями" "ДНР"
- “Зачем ты много рассказал? Тебе домой лучше не возвращаться, тв**ь...”, – боевики “Л/ДНР” открыто угрожают попавшему в плен “ихтамнету” Агееву
- У Захарченко готовятся вынести резонансный приговор - семейной паре из Горловки в "ДНР" грозит смертная казнь
- Полное фиаско “рус****о мира” на Донбассе: экс-начальник штаба “минобороны ДНР” Хасанов подтвердил шокирующую коррупцию людей Захарченко. ВИДЕО
- "Россия обманом выманила "Силача" из "ДНР" и бросила его в тюрьму"
- Переговоры по Донбассу: у Украины появилась новая проблема
- Военный эксперт рассказал, как в оккупированном Луганске ждут прихода ВСУ. ВИДЕО