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Архив - Донецкая область

В Мариуполе разработали проект по созданию нового мусоросортировочного комплекса

14.07.2017 21:20
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В Мариуполе разработали проект по созданию нового мусоросортировочного комплекса, -сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что во время рабочего объезда мэр Вадим Бойченко посетил полигон ТБО. Мэру рассказали о положительных изменениях, которые уже произошли на предприятии, и о планах по дальнейшему обращению с бытовыми отходами. 

Как отмечают в мэрии, несмотря на то, что открыт полигон ТБО в 2012 году, он уже заполнен городскими отходами на 70%. 

"В сутки он принимает около 500 тонн мусора. В связи с этим на предприятии применяется ряд предупредительных мер, призванных улучшить ситуацию в ближайшем будущем. В частности, город разработал проект по строительству нового мусоросортировочного комплекса, который поможет выполнить закон Украины, запрещающий проводить захоронения неотсортированных отходов", - отмечают в мэрии. 
Источник: http://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, Мариуполь, мусор
 
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