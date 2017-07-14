В районі Мар’їнки Росія почала використання нової бронебійної зброї

14.07.2017 13:05

У прифронтовій Мар'їнці нові руйнування, бойовики вщент розбили два житлових будинки.

Про це інформує replyua.net з посиланням на ТСН. Повідомляється, що останнім часом мета для бойовиків - не військові позиції, а будинки мирних мешканців. Тільки за останні кілька днів понівечили не менше десятка будинків. Приміщення, які згоріли минулої ночі, знаходяться в сірій зоні, де іноді ходять диверсанти. А два дні тому вогонь відкривався по підконтрольній Україні частини селища. Будинки врятувало те, що люди вчасно помітили вогонь.



«Гасили на даху, з БМП знову почали стріляти по нас, ми врозтіч, на підлогу потрапляли. Потім назад гасити », - розповів власник житла Дмитро. Стіну будинку Наталії наскрізь пробив бронебійно-запальний патрон і всередині спалахнув. «Зачепило штору, впала штора, загорілося ліжко - матрац, простирадло. Була вода в будинку - ми загасили відразу», - розповіла жінка.



В цілому стріляли близько двох годин. Військові кажуть, що бойовики били як зі стрілецької, так і з більш важкого озброєння. Розвідка каже, що на протилежному боці постійно присутні російські інструктори, завдяки яким сепаратисти почали працювати професійніше і точніше, особливо снайпери. Військові показують кулі, які прилітають - нові російські розробки, що пробивають навіть бронежилет.