Вести АТО: число обстрелов растет, ранены 2 бойцов ВСУ

14.07.2017 10:30

Незаконные вооруженные формирования в зоне АТО усилили обстрелы позиций ВСУ на Донецком и Мариупольском направлениях. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УП.

За минувшие сутки, 13 июля, противник 29 раз нарушил перемирие на Донбассе. Вследствие этих огневых провокаций двое украинских военных получили осколочные ранения.

Так, около 20 и 21 часов боевики из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия вели огонь по Водяному, Павлополю, Широкиному, Гнутовому. В это же время преступники из 82-мм минометов били по Новомихайловке.

Кроме того, с 21 и до 22 часов, опорные пункты сил АТО вблизи Марьинки, обстреливали из вооружения БМП, гранатометов и минометов.

В конце суток обстрелы произошли вблизи Авдеевки, что на Донецком направлении.

Здесь, начиная с 21 часов и почти до 23 бандформирования со стороны Спартака. Ясиноватой, Минерального 5 раз открывали огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также обстрел зафиксирован в районе шахты Бутовка.

На Луганском направлении, после 19 часов, под вражеским огнем оказались поселки Станица Луганская, Новоалександровка и Новотошковское.

Источник: http://from-ua.com