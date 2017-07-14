Война на Донбассе: появились хорошие новости

14.07.2017 21:41

В ОРДЛО наблюдается уменьшение активности обстрелов украинских позиций со стороны пророссийских боевиков

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в течение сегодняшнего дня количество обстрелов позиций силы АТО несколько уменьшилось.

Согласно сообщению, на Мариупольском направлении были обстреляны украинские позиции вблизи Красногоровки. Там боевики выпустили по нашим опорным пунктам 6 мин калибра 120 миллиметров и 16 мин калибра 82 миллиметра. Кроме того враг бил по Широкиному, Павлополю, Гнутовому из гранатометов.

На Луганском направлении противник сегодня дважды накрывал минометным огнем Айдар. А около полуночи оккупанты применили 120 миллиметровый миномет по Новотошковскому.

На Донецком направлении боевики из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия били по поселку Луганское. Обстрелы украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов были зафиксированы и вблизи шахты Бутовка.

«В целом, с начала суток и до 18 часов наемники 9 раз нарушили режим прекращения огня», — добавили в пресс-центре АТО.

Напомним, члены пророссийских бандформирований с ОРДО обстреляли жилые дома Марьинки, что привело к пожарам.

Как сообщала Politeka, Марьинка уже попадала под обстрел вчера вечером. Тогда были разрушены два частных дома по улице Прокофьева. К счастью, ни один из местных жителей в результате вражеского обстрела не пострадал.

Источник: Politeka