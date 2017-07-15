ГРОЙСМАН ВЫСТУПИЛ ЗА УСИЛЕНИЕ МИРОТВОРЧЕСКОЙ МИССИИ ОБСЕ НА ДОНБАССЕ

15.07.2017 17:30

Усиление миротворческой миссии ОБСЕ необходимо в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время приветствия украинских миротворцев, передает пресс-служба Кабмина.

При этом глава правительства подчеркнул, что Украина благодарна миссии ОБСЕ за ее работу в зоне АТО.

"Мы благодарны международной миротворческой миссии ОБСЕ за активное участие в прекращении террористического акта, однако, как видим, российско-террористические силы, которые оккупировали часть территории нашего государства, игнорируют любые договоренности о прекращении огня и отвода тяжелого вооружения. Поэтому сегодня крайне важна консолидация международного сообщества и реализация усиленной миротворческой миссии в отдельных временно неконтролируемых районах Луганской и Донецкой областей", - заявил Гройсман.

Также премьер-министр напомнил, что Украина уже не один год участвует в программах ООН.

Источник: newsone.ua