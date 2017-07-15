Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Махинации с металлоломом: частное предприятие в Мариуполе не доплатило в бюджет более 5 миллионов гривен

15.07.2017 17:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Махинации с металлоломом: частное предприятие в Мариуполе не доплатило в бюджет более 5 миллионов гривен

В Мариуполе налоговики, сотрудники «Фантома» и прокуратуры разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах при проведении операций с металлоломом. Об этом сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

Установлено, что на промышленных площадках частного предприятия заготовка и переработка лома цветных и черных металлов осуществлялись незаконно. Лом принимался за наличные, должностные лица предприятия не отражали операции с металлоломом в налоговом и бухгалтерском учете, а затем уклонились от уплаты в бюджет налога на прибыль в размере более 5 млн грн.

В ходе проведенных мероприятий были обнаружены и изъяты 40 тонн неучтенного лома черных и цветных металлов на общую сумму 800 тыс. гривен, а также спецтехнику и грузовой транспорт стоимостью свыше 3 млн грн.

Источник: mariupolnews.com.ua



Теги: Донбасс, махинации, металлолом, Жебривский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх