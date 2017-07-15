Превентивные меры по снижению аварийности проводятся работниками полиции для того, чтобы остановить смерти на дорогах и приучить водителей соблюдать Правила дорожного движения.

За 6 месяцев текущего года на дорогах Донетчины произошло 404 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых 34 человека погибли и 558 травмированы.

Основные причины аварийности - это превышение безопасной скорости движения, нарушение правил маневрирования и проезда перекрестков, а также управление в состоянии опьянения.

Работники полиции во время несения службы будут выявлять аварийно-опасные нарушения правил дорожного движения, проводить профилактическую работу с нарушителями и пресекать правонарушения, связанные с использованием транспортных средств.

Источник: 6262.com.ua