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Під час "перемир'я" загинув ще один український патріот
За минулу добу бойовики 35 разів порушили перемир'я, троє українських бійця поранені, один загинув. Бойовики також обстрілюють житлові райони Мар'їнки, повідомляє ВВС Україна із посиланням на штаб АТО.
"Незаконні збройні формування активізували збройні провокації практично вздовж усієї лінії розмежування", - зазначили українські військові.
На маріупольському напрямку бойовики стріляли по позиціях ЗСУ у районі Гнутово, Павлополя, Водяного, Камянки, Красногорівки, Мар'їнки. Також упродовж двох годин бойовики з мінометів калібру 120 міліметрів, зенітної установки, великокаліберних кулеметів обстрілювали Широкине.
На донецькому напрямку бойовики вели вогонь по шахті Бутівка та Авдіївці.
У штабі зафіксували збільшення обстрілів на луганському напрямку.
У Мар'їнці під обстріл бойовиків потрапили житлові райони. Про це повідомила українська сторона СЦКК у Facebook.
Гранати бойовиків розірвалися поблизу житлових будинків по вулицях Тельмана, Садовій та Степовій.
Серед місцевих мешканців постраждалих немає.
Інформацію щодо наслідків обстрілу уточнюють.
Источник: expres.ua
Теги: Донбасс, погибший, боевики, обстрелы
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