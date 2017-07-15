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У Покровську вантажівка задавила 92-річну жінку
30-річний водій автомобілю ГАЗ-33021 наїхав на жінку, що якраз вийшла з крамниці.
У Покровську Донецької області 30-річний водій автомобілю ГАЗ-33021 скоїв смертельний наїзд на 92-річну жінку. Про це інформує поліція Донеччини, передає «Главком».
За попередніми даними, близько 11 години водій автомобілю, від’їжджаючи від крамниці заднім ходом не помітив літню жінку, яка вийшла з крамниці та рухалась по проїжджої частині, та скоїв на неї наїзд. Від отриманих травм пішохід загинула на місці пригоди.
Відомості за даним фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ст. 286 ч. 2 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого). Проводиться слідство.
Источник: glavcom.ua
Теги: Донбасс, смерть, ДТП, Покровск (Красноармейск)
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