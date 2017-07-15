В Донецкой обл. из-за недосмотра матери двое малолетних детей были вынуждены есть вместе с дворовыми животными

15.07.2017 15:30

В Донецкой области из-за недосмотра матери двое мальчиков дошкольного возраста были вынуждены есть на улице вместе с дворовыми животными. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Во Владимировке 2-летний Рома и 4-летний Родион обычно видят только пустую квартиру, ведь мама давно забыла о детях, оставляет их на чужих людей и не кормит по несколько дней. Бедным малышам приходится искать пищу возле подъезда, где кормят дворовых животных", - говорится в сообщении.

О недосмотре за малышами правоохранители узнали от местных жителей, которые обратились в полицию из-за детского плача.

Как выяснилось, матери мальчишек 19 лет, она имеет судимость за употребление наркотиков. Сотрудники ювенальной превенции нашли ее в доме подруг по рюмке. Девушка скрывалась от полиции и не хотела открывать дверь.

Дети сейчас находятся в больнице Волновахи, после чего будут направлены в центры реабилитации.

Источник: 112.ua