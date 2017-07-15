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Архив - Донецкая область

В Мариуполе впервые за 25 лет применена технология ландшафтного дизайна на площади

15.07.2017 09:10
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В Мариуполе впервые за 25 лет применена технология ландшафтного дизайна на площади

«Зеленстрой» в Мариуполе возобновил декоративную подрезку ветвей деревьев. Одним из примеров стали «прически», созданные для деревьев в Приморском районе на площади Воинов-освободителей.

Декорирование зелёных насаждений пришлось по вкусу жителям города.

Более 10 шелковиц изменили после стрижки внешний вид площади.

Источник: mariupolnews.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, дизайн, площадь
 
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