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Архив - Донецкая область

В Селидовскую исправительную колонию пытались передать «наркотические» носки

15.07.2017 10:12
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В Селидовскую исправительную колонию пытались передать «наркотические» носки

14 июля в комнате долгосрочных и краткосрочных свиданий Государственного учреждения «Селидовская ИК (№ 82)» во время осмотра продуктовой посылки, которую привезла гражданка И., 20.01.1990 г.р. на имя осужденного отделения СПС № 12 Г., 29.11.1984 г.р., были обнаружены носки черного цвета, которые пропитаны жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом.

Об этом сообщает Селидовский городской совет.

Данный факт зарегистрирован согласно действующему законодательству Украины, а также о событии было сообщено в Селидовское отделение полиции Покровского полиции ГУ НП в Донецкой области (ЕО № 6446 от 14.07.2017 года).

Источник: girnyk.dn.ua



Теги: Донбасс, Селидово, колония, носки
 
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