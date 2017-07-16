Бойовики не пустили спостерігачів до населеного пункту Сєдове

16.07.2017 18:10

Бойовики угруповання «ДНР» заборонили членам місії ОБСЄ проїзд до населеного пункту Сєдове, пояснюючи, що «це прикордонна зона, у якій діє особливий статус в'їзду-виїзду». Про це ОБСЄ повідомляє у звіті місії.

«На блокпосту, розташованому приблизно за 1,2 кілометра на північний захід від підконтрольного «ДНР» селище міського типу Сєдове (33 кілометри на північний схід від Маріуполя), озброєні члени «ДНР» знову зупинили патруль СММ і не дозволили йому проїхати далі дорогою в напрямку Сєдова, посилаючись на накази від своїх командирів», – йдеться у звіті, який охоплює інформацію, що надійшла станом на 19:30 14 липня.

Як зазначається, пізніше того дня один із бойовиків у цивільному одязі на тому ж блокпості в Сєдові зупинив інший патруль СММ і заявив, що для в'їзду в селище необхідно отримати попередній дозвіл від структури «ДНР». Незадовго після цього три озброєні чоловіки у формі військового типу підійшли до патруля ОБСЄ.

«Вони відмовилися представитися і в агресивній формі вимагали, щоб спостерігачі залишили цей район. Патруль СММ поїхав із блокпосту», – додали в місії.

Також раніше того дня СММ звернулася до Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) з проханням супроводжувати патруль місії до Сєдова, але прохання було відхилене.

До початку бойових дій на Донбасі розташоване на березі Азовського моря селище Сєдове було курортом місцевого значення.

Источник: radiosvoboda.org