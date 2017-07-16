«ДНР» ПЫТАЕТ ВАСИНА, - ГОВОРЯТ В ГРУППЕ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ПЛЕННЫХ

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Задержанного членами незаконной организации «ДНР» Станислава Васина пытали.
Об этом Общественному радио сообщил руководитель волонтерской группы по освобождению пленных «Патриот» Олег Котенко.
«По его делу были задержаны несколько человек. Мы знаем фамилии других людей, но не будем разглашать в целях их безопасности», - отметил Олег Котенко.
Ранее сообщалось, что украинский журналист Станислав Васин (Асеев), который со 2 июня не выходит на связь, содержится группировкой «МГБ ДНР». Об этом сообщала правозащитная группа Amnesty International со ссылкой на собственный источник.
По словам Котенко, Станислав Васин был задержан за проукраинскую позицию. Также за то, что распространял информацию о так называемой «ДНР», которая по мнению боевиков была ложной.
«Мы знаем, где находится журналист. Но не будем разглашать, поскольку боевики могут изменить его местоположение. Он жив, но его состояние не очень хорошее. Потому что его подвергали пыткам со стороны так называемой МГБ », - рассказал Олег Котенко.
Вчера «ДНР» заявила, что объявила Станислава Васина в розыск.
5 июля, во время встречи в Минске, представители боевиков заявили, что не располагают информацией о местонахождении Станислава Асеева. Об этом сообщила представительница Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
Напомним, связь с донецким блогером и автором Радио Свобода (проект Донбас.Реалии) и других изданий Станиславом Васиным (Асеевым) исчезkf 2 июня июня.
11 июня Служба безопасности Украины подтвердила исчезновение Васина (Асеева) в Донецке.
Теги: Донбасс, пытка, ДНР, волонтеры
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