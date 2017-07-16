Мужчина пытался «купить» пограничников на КПВВ «Марьинка»

16.07.2017 22:11

Гражданин Украины на контрольном посту "Марьинка" пытался подкупить пограничников, чтобы получить содействие в пересечении линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"На свое предложение нарушитель получил от пограничников категорический отказ, после чего мужчину передали представителям Национальной полиции в Донецкой области", - отмечают в ведомстве.

Источник: kumar.dn.ua