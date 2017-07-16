В «ДНР» похвастались открытием нового вуза

16.07.2017 15:06

На оккупированной части Донецкой области открылось первое высшее учебное заведение «ДНР» — Донбасская аграрная академия.

Такое заявление сделала «министр образования ДНР» Лариса Полякова. Она отметила: «Приятно сообщить об открытии нового государственного учреждения высшего профессионального образования — Донбасской аграрной академии. С 3 июля начался прием документов в это учреждение».

Вуз располагается в оккупированной Макеевке. Отмечается, что специалистов будут готовить по направлениям: садоводство, агрохимия, агрономия, агропочвоведение, зоотехника и ветеринария. Студентов также обещают обеспечить общежитием.

Источник: pl.com.ua