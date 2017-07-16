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В Донецкой области задержан боевик-авантюрист
В Дружковке Донецкой области задержали боевика, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе в составе пяти разных бандформированиях. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечено, что 33-летний экс-боевик с позывным "Абрек" был обнаружен в результате усиленного патрулирования города, проводившегося в выходные дни.
По данным полиции, с 2014 года мужчина находился в рядах 1-го Славянского батальона, "Востока", "Оплота", казачьем формировании, а закончил службу в "армии ДНР". "Разочаровавшись в "русском мире", дружковчанин уволился из рядов боевиков и еще некоторое время остался жить в Донецке.
Потом подался на заработки в РФ, а в 2017 году ни с чем вернулся домой, где и был задержан сотрудниками полиции", - говорится в сообщении. Сейчас в отношении задержанного проводятся следственно-оперативные мероприятия, после чего его действиям будет дана правовая оценка.
Источник: sud.ua
Теги: Донбасс, Дружковка, боевик, задержание
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