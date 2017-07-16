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В Мариуполе предлагают ввести лимит на количество пивных ларьков
Жители Мариуполя страдают от посетителей точек продажи алкоголя на остановках общественного транспорта. Через сайт городских петиций они предлагают ограничить число пивных ларьков в городе, передает MRPL.CITY.
«Ежедневно с самого утра, вне зависимости рабочий это день или выходной, на улицах города бродят выпившие люди. В городском транспорте наблюдается та же картина: с 8 утра мужчины едут с перегаром. И на все это смотрят дети! Не говоря уже о том, что данная картина просто неприятна для взора… Если раньше с наступлением темноты было страшно выходить на улицу, то теперь страшно идти средь бела дня по проспекту, потому что на каждом шагу пьяные и неадекватные лица!» - сообщается в петиции.
Автор Светлана Малай уверена, что решить проблему сможет урегулирование минимального количества заведений торговли алкогольными и слабоалкогольными напитками в городе.
В настоящее время петиция собрала 147 подписей.
Теги: Донбасс, Мариуполь, пиво, петиция
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