Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе предлагают ввести лимит на количество пивных ларьков

16.07.2017 17:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе предлагают ввести лимит на количество пивных ларьков

Жители Мариуполя страдают от посетителей точек продажи алкоголя на остановках общественного транспорта. Через сайт городских петиций они предлагают ограничить число пивных ларьков в городе, передает MRPL.CITY.

«Ежедневно с самого утра, вне зависимости рабочий это день или выходной, на улицах города бродят выпившие люди. В городском транспорте наблюдается та же картина: с 8 утра мужчины едут с перегаром. И на все это смотрят дети! Не говоря уже о том, что данная картина просто неприятна для взора… Если раньше с наступлением темноты было страшно выходить на улицу, то теперь страшно идти средь бела дня по проспекту, потому что на каждом шагу пьяные и неадекватные лица!» - сообщается в петиции.

Автор Светлана Малай уверена, что решить проблему сможет урегулирование минимального количества заведений торговли алкогольными и слабоалкогольными напитками в городе.

В настоящее время петиция собрала 147 подписей.



Теги: Донбасс, Мариуполь, пиво, петиция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх