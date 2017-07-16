В Мариуполе за минимальные долги по «коммуналке» лишают субсидии

16.07.2017 22:34

В Украине ужесточили требования к субсидиантам. Так, отныне субсидия не будет продлеваться украинцам с долгами за "коммуналку".

В связи с этим специалисты УТСЗН в Мариуполе активно работают с клиентами, которые имеют долги перед предприятиями ЖКХ. По их словам, причиной не назначения субсидии может стать долг в 8 гривен, не погашенный в 2-х месячный срок.

Для продления субсидии, необходимо оплатить долг и принести в УТСЗН соответствующую квитанцию. Малоимущие граждане, для которых сумма является неподъемной, могут оформить договор по реструктуризации долга и предоставить его копию.

Получателям коммунальной скидки, не имеющим задолженности по "коммуналке", субсидию продлят в автоматическом режиме. Однако некоторым категориям граждан все же нужно лично обратиться в УТСЗН. Это те, кто имеет договор найма или аренды жилья, получает субсидию на твердое топливо или имеет расхождение по количеству фактически проживающих и зарегистрированных граждан.

Источник: mariupolnews.com.ua