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БАХМУТЧАНКА РОДИЛА СЫНА В ПОЛЕ

17.07.2017 07:20
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БАХМУТЧАНКА РОДИЛА СЫНА В ПОЛЕ

31 –летняя жительница Бахмута  родила сына прямо в поле, где пасла коров с мужем.

Выяснилось, что женщина даже не состояла на учете у врача в женской консультации. Мальчик родился с  весом 2 кг 400 грамм, это второй ребенок в семье. Роженица сама определяла сроки родов, но просчиталась, как она потом пояснила. Возможно, что повлияла жара и  ежедневный выпас крупного рогатого скота.

Сразу после случившегося приехала скорая помощь, фельдшер перерезал пуповину, а   маму с малышом доставили в больницу.

В родильном доме наблюдали за поступившими, но  медики  предупредили, что не стоит рисковать своим здоровьем и своим ребенком. Беременная женщина должна наблюдаться у врачей во избежание патологий и серьезных осложнений.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, роды, сын, поле, Бахмут
 
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