БАХМУТЧАНКА РОДИЛА СЫНА В ПОЛЕ

17.07.2017 07:20

31 –летняя жительница Бахмута родила сына прямо в поле, где пасла коров с мужем.

Выяснилось, что женщина даже не состояла на учете у врача в женской консультации. Мальчик родился с весом 2 кг 400 грамм, это второй ребенок в семье. Роженица сама определяла сроки родов, но просчиталась, как она потом пояснила. Возможно, что повлияла жара и ежедневный выпас крупного рогатого скота.

Сразу после случившегося приехала скорая помощь, фельдшер перерезал пуповину, а маму с малышом доставили в больницу.

В родильном доме наблюдали за поступившими, но медики предупредили, что не стоит рисковать своим здоровьем и своим ребенком. Беременная женщина должна наблюдаться у врачей во избежание патологий и серьезных осложнений.

Источник: http://zi.dn.ua