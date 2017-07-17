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У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)
В сети появилось видео боя ВСУ с российско-террористическими войсками в Песках Донецкой области
Кадры перестрелки в районе Донецкого аэропорта опубликованы на видео-хостинге Youtube.
За словами бійців АТО, що перебувають на передовій, наявних у них вистачить сил для того, щоб звільнити Донецьк, «тільки б дали наказ».
При этом украинские военные констатируют хроническое несоблюдение перемирие террористами — позиции сил АТО подвергаются постоянным обстрелам из различных видов вооружения. Иногда противник подходит к укреплениям ВСУ на расстояние броска гранаты.
Как писала Politeka, абсолютное большинство украинский — 70% — выступают за компромиссы ради мира на Донбассе.
При этом только 18% населения согласны пойти на любые уступки для установления мира. Более 50% опрошенных украинский уверены, что не всякие компромиссы приемлемы.
Интересно, что готовность к компромиссам снижается с увеличением удаленности района от зоны военных действий. Так, каждый четвертый респондент на Востоке готов на любые компромиссы ради мира, а на Западе Украины — каждый десятый.
Ранее сообщалось, что российские военные в Донбассе похожи собственными деньгами, чтобы «организовать отдых» своему руководству.
Также в Минобороны Украины рассказали, что российские военные начали враждовать между собой на национальной почве.
Источник: Politeka
Теги: Донецк, Донбасс, война, ДНР, обстрелы, аэропорт Донецк
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