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В ОБСЕ сообщили о новых проблемах с боевиками на Донбассе
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) констатирует сложности с допуском на неподконтрольную территорию. Об этом сообщил заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг во время скайп-включения из Дебальцево в понедельник, 17 июля, передает РБК-Украина.
"Запрет доступа (на территорию для СММ ОБСЕ, – ред.) является типичной ситуацией, в частности для территорий, которые не находятся под контролем правительства", – сказал Хуг.
Он сообщил, что при попытке попасть в Дебальцево, группа наблюдателей миссии была остановлена на КПП на 30 минут.
Напомним, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла текст резолюции с указанием, что неподконтрольные Украине районы Донецкой и Луганской областей контролируют российские гибридные военные силы.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, АТО, боевики
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