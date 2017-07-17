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Архив - Донецкая область

Війна на Донбасі: названо головних спонсорів

17.07.2017 15:58
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Війна на Донбасі: названо головних спонсорів

Блогер "Фашик Донецький" назвав суми, які Росія виділяє на соціалку окупованим територіям Донбасу, у відповідь на "громадянську війну" та "братовбивства" пропагандистів Кремля.

Експерт розповів у колонці на "Обозреватель", що Росія виділяє "ДНР" та "ЛНР" щомісяця 100 млн доларів. По 3 млн доларів в день йдуть на пенсії та соцвиплати мешканцям окупованих територій України, не враховуючи військові потреби.

"Отже, маємо 6 млн доларів в день і 365 днів на рік. Сума виходить більше 2 мільярдів доларів на рік. До речі, у росіян маленькі зарплати? Дивно. Цікаво, чому ж так відбувається. Згадав. Тому що на Сході України громадянська війна, тому й зарплати маленькі у росіян", - розповів автор.

Блогер іронічно зазначив, що гроші окупантам українських територій можуть виділяти ЦРУ та "ІД" заради дискредитації Росії.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, война, спонсор, АТО
 
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