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Війна на Донбасі: названо головних спонсорів
Блогер "Фашик Донецький" назвав суми, які Росія виділяє на соціалку окупованим територіям Донбасу, у відповідь на "громадянську війну" та "братовбивства" пропагандистів Кремля.
Експерт розповів у колонці на "Обозреватель", що Росія виділяє "ДНР" та "ЛНР" щомісяця 100 млн доларів. По 3 млн доларів в день йдуть на пенсії та соцвиплати мешканцям окупованих територій України, не враховуючи військові потреби.
"Отже, маємо 6 млн доларів в день і 365 днів на рік. Сума виходить більше 2 мільярдів доларів на рік. До речі, у росіян маленькі зарплати? Дивно. Цікаво, чому ж так відбувається. Згадав. Тому що на Сході України громадянська війна, тому й зарплати маленькі у росіян", - розповів автор.
Блогер іронічно зазначив, що гроші окупантам українських територій можуть виділяти ЦРУ та "ІД" заради дискредитації Росії.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, война, спонсор, АТО
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