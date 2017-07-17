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Взрыв в Гнутово: взлетел на воздух трактор, есть пострадавшие
В населенном пункте Гнутово Донецкой области в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор.
Об этом информирует страница полиции Донетчины в Facebook, передает Украинская Правда.
Происшествие случилось 17 июля около 11 часов.
Известно о двух пострадавших. Все обстоятельства инцидента выясняются.
На место выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции, кинологи, взрывотехники, ГСЧС и скорая помощь.
Как сообщалось, по предварительным расчетам, разминирование территорий в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе потребует 10-15 лет.
Как известно 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня.
Было предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период с 24 июня по 31 августа.
В то же время боевики ежесуточно продолжают обстреливать позиции сил АТО.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, взрыв, трактор, Гнутово
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