Взрыв в Гнутово: взлетел на воздух трактор, есть пострадавшие

17.07.2017 15:15

В населенном пункте Гнутово Донецкой области в поле на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор.

Об этом информирует страница полиции Донетчины в Facebook, передает Украинская Правда.

Происшествие случилось 17 июля около 11 часов.

Известно о двух пострадавших. Все обстоятельства инцидента выясняются.

На место выехала следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции, кинологи, взрывотехники, ГСЧС и скорая помощь.

Как сообщалось, по предварительным расчетам, разминирование территорий в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе потребует 10-15 лет.

Как известно 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня.

Было предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период с 24 июня по 31 августа.

В то же время боевики ежесуточно продолжают обстреливать позиции сил АТО.

Источник: http://from-ua.com