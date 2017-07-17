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Архив - Донецкая область

ЖИТЕЛЬНИЦА КОНСТАНТИНОВКИ НАПОИЛА ПУТНИКОВ ВОДОЙ И ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ

17.07.2017 18:38
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Неизвестные мужчины постучали в калитку одинокой пожилой женщины. Хозяйка вышла на стук в дверь. Незнакомые путники попросили стакан воды, чтобы утолить жажду.

Сердобольная 76-летняя женщина вынесла мужчинам воду. Но на этом дело не закончилось. Визитеры, опустошив стаканы, упросили хозяйку сделать еще одно одолжение: разменять им 500 гривневую купюру. 

Пенсионерка, не заподозрив опасности, прошла в дом менять деньги. В это время один из незваных гостей проследовал за ней. Подсмотрев, где бабушка хранит сбережения, незнакомец отвлек ее внимание лишь на секунду. А сам забрал все деньги. 

Путники скрылись. А женщина, возвратившись в дом, и не обнаружив денег, поняла, что попалась на уловки мошенников. По факту проводится расследование.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Константиновка, аферисты, мошенники
 
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