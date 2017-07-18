Автомобиль полка «Азов» под Мариуполем едва не влетел в колонну байкеров. ВИДЕО

18.07.2017 15:09

Водитель автомобиля полка «Азов» под Мариуполем чуть не врезался в колонну мотоциклистов, нарушив правила дорожного движения. О данном инциденте 0629 рассказал один из известных мариупольских байкеров Леонтий Чора.

По словам байкера, инцидент произошел в субботу, около 14:00, на трассе около поселка Урзуф.

Организованная колона байкеров двигалась по дороге, а два автомобиля (один камуфлированный и точно принадлежит полку «Азов» - прим.авт.) обогнали колонну на повороте и создали аварийную ситуацию.

«Это беспредел! Уже не 2014 год!», - возмутился Леонтий Чора и предоставил видео, на котором видно, как авто добровольцев прорезают колону байкеров в то время, когда они осуществляют поворот налево.

В пресс-службе полка «Азов» отметили, что у них нет «особых комментариев» по этому случаю, но виновные будут наказаны за несоблюдение ПДД.

Согласно правилам ПДД 14.6., запрещен обгон колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маяком.

Комментарий пресс-службы полиции ожидается.