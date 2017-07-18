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- Автомобиль полка «Азов» под Мариуполем едва не влетел в колонну байкеров. ВИДЕО15:09
Автомобиль полка «Азов» под Мариуполем едва не влетел в колонну байкеров. ВИДЕО
Водитель автомобиля полка «Азов» под Мариуполем чуть не врезался в колонну мотоциклистов, нарушив правила дорожного движения. О данном инциденте 0629 рассказал один из известных мариупольских байкеров Леонтий Чора.
По словам байкера, инцидент произошел в субботу, около 14:00, на трассе около поселка Урзуф.
Организованная колона байкеров двигалась по дороге, а два автомобиля (один камуфлированный и точно принадлежит полку «Азов» - прим.авт.) обогнали колонну на повороте и создали аварийную ситуацию.
«Это беспредел! Уже не 2014 год!», - возмутился Леонтий Чора и предоставил видео, на котором видно, как авто добровольцев прорезают колону байкеров в то время, когда они осуществляют поворот налево.
В пресс-службе полка «Азов» отметили, что у них нет «особых комментариев» по этому случаю, но виновные будут наказаны за несоблюдение ПДД.
Согласно правилам ПДД 14.6., запрещен обгон колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маяком.
Комментарий пресс-службы полиции ожидается.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, полиция, ДТП, полк "Азов", байкеры
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