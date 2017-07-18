Безмозглая кукла Путина: Порошенко унизил Захарченко, назвав главаря "ДНР" российской марионеткой и пустым местом, а не политической фигурой

18.07.2017 15:32

Украинский президент Петр Порошенко жестко указал террористу Александру Захарченко на его место, подчеркнув, что главарь "ДНР" для него пустое место.

Президент Украины Петр Порошенко лаконично отреагировал на новость о якобы создании фейковой "Малороссии" главрем "ДНР" в ходе своей пресс-конференции в Грузии.

"Захарченко - не политическая фигура, а марионетка, которая транслирует кремлевские заявления", - жестко подчеркнул глава государства.

Источник dialog.ua