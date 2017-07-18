Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ к Светлодарску, напугав их заминированной дорогой

18.07.2017 09:06

Боевики ДНР не позволили наблюдателям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, среди которых был заместитель главы миссии Александр Хуг, (на фото) проехать по дороге к Светлодарск Донецкой области. Об этом миссия ОБСЕ сообщила в Twitter.

«Хуг и другие наблюдатели ОБСЕ не смогли проехать по дороге в Светлодарск. Стороны не изъяли мины и боеприпасы, что не взорвались», — говорится в сообщении.

Источник Факты.