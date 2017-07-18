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"“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя
В Донецке сотрудники “полиции” без причин остановили молодого человека и, ничего не объясняя, отвезли в неизвестное помещение, где избили до полусмерти. После того как их “начальник” понял, что бьют не “того”, парня заставили написать расписку, что он не имеет претензий. Пользователи соцсетей рассказали о вопиющем случае, пишет “Диалог.UA”.
“Били человек 12!!!! Через несколько часов избиения в комнату зашел их начальник и сказал, что это не тот!!! Бл**ь, Карл, не тот!!! После чего (слава Богу не убили и не выбросили) заставили написать расписку!!! Что он не имеет претензий!” – написал знакомый пострадавшего. Молодой человек сейчас находится в больнице в тяжелейшем состоянии и уже был трижды прооперирован. “ДНР” – это финиш! Страйк! И вы думаете, в СИЗО сидят виновные ополченцы??? Это уже не беспредел!!! Это пиз**ц!” – не могут сдержать эмоций дончане.
Теги: Донецк, Донбасс, избиение, полиция, СИЗО, ДНР, боевики
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- Главари ДНР и ЛНР сделали неожиданное заявление о создании "Малороссии"13:11
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя12:51
- По центру Донецка передвигаются танки боевиков, - ОБСЕ12:32
- Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов12:11
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