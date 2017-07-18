- В "ЛНР" опровергли свое участие в проекте "Малороссия"13:40
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам13:29
- Главари ДНР и ЛНР сделали неожиданное заявление о создании "Малороссии"13:11
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя12:51
- По центру Донецка передвигаются танки боевиков, - ОБСЕ12:32
- Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов12:11
- Тука назвал главную ошибку в ситуации с Донбассом11:49
- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский11:09
- Оккупанты неистово бьют по Авдеевке с трех направлений: двое воинов ВС Украины получили ранения в ходе минометных обстрелов. ВИДЕО10:12
Главари ДНР и ЛНР сделали неожиданное заявление о создании "Малороссии"
Главари боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" 18 июля заявили о начале создания "государства Малороссии". Соответствующее заявление размещено на одном из интернет-ресурсов боевиков.
Во время встречи в оккупированном Донецке "и.о. заместителя председателя Совета министров ДНР" Александр Тимофеев зачитал так называемый конституционный акт новообразования.
В тексте говорится, что представители 19 регионов Украины за исключением Крыма заявляют о создании "нового государства, которое является правопреемницей" Украины. По их словам, квазигосударство будет носить название "Малороссия", а ее "столица" будет находится в Донецке.
Также сообщается, что перед этим главарь донецких боевиков Александр Захарченко выступил перед собравшимися с обоснованием необходимости создания "Малороссии".
Как сообщал "Апостроф", Захарченко сделал заявление по захвату новых территорий Украины.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, Захарченко, Малороссия
- Донбасские боевики нападают на ВСУ и друг на друга
- Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов
- Предложения боевиков: ДНР и ЛНР - часть Украины, но у власти - Захарченко и Плотницкий
- Главари ДНР и ЛНР заказали друг друга
- У нас не спросили: в ДНР и ЛНР отказались проводить выборы по украинским законам
- Взрыв мозга: террористы-вожаки ДНР и ЛНР требуют от Совбеза ООН трибунала над Киевом
- Россияне пытаются заманить в Сирию даже дезертиров с Донбасса – разведка13:51
- В "ЛНР" опровергли свое участие в проекте "Малороссия"13:40
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам13:29
- Главари ДНР и ЛНР сделали неожиданное заявление о создании "Малороссии"13:11
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя12:51
- По центру Донецка передвигаются танки боевиков, - ОБСЕ12:32
- Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов12:11
- Тука назвал главную ошибку в ситуации с Донбассом11:49
- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский11:09
- Россияне пытаются заманить в Сирию даже дезертиров с Донбасса – разведка13:51
- В "ЛНР" опровергли свое участие в проекте "Малороссия"13:40
- Осталось уговорить королеву: фельдмаршал всея “ДНР” Захарченко сделал “первое и последнее предложение” украинцам13:29
- Главари ДНР и ЛНР сделали неожиданное заявление о создании "Малороссии"13:11
- "“ДНР” – это финиш! Это уже не беспредел!!!" - жители Донецка сообщили о кровавом нападении боевиков на мирного жителя12:51
- По центру Донецка передвигаются танки боевиков, - ОБСЕ12:32
- Киллеры уже ходят за Плотницким и Захарченко по пятам, притворяясь охраной: боевики "Л/ДНР" знают слишком много о войсках Путина на Донбассе - Жданов12:11
- Тука назвал главную ошибку в ситуации с Донбассом11:49
- WSJ: Новая доктрина Путина относительно Украины очень опасна и требует реакции Запада11:32
- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
- Украину продолжают уничтожать08:21
- Як позбутись мішків під очима?22:18
- Три причини пити щодня воду з лимоном20:31
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Боевики выжгли огнем украинский курорт.
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)
- "Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука